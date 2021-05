La stratégie nationale post-Covid-19 pour la promotion du tourisme présentée au Sommet sur la Relance du secteur à Riyad

Riyad – La stratégie nationale post-Covid-19 initiée au Maroc pour soutenir et promouvoir le secteur touristique a été mise en avant lors du Sommet sur la Relance du Tourisme dont les travaux ont été tenus les 26 et 27 mai à Ryad en Arabie Saoudite.

Dans une allocution lors de ce sommet tenu à l’initiative du Royaume d’Arabie Saoudite et de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, Mme Nadia Fettah a souligné que le gouvernement marocain, sous les Directives de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a mis en place une stratégie pour faire face et gérer les effets de la pandémie de la Covid-19, qui a placé la santé et la sécurité des citoyens au cœur de ses préoccupations.