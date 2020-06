Sûreté régionale d’Errachidia : 987 candidats au baccalauréat bénéficient de l’opération d’établissement des CIN électroniques

mardi, 9 juin, 2020 à 13:45

Errachidia – Un total de 987 candidats au baccalauréat ont bénéficié de l’opération exceptionnelle d’établissement de la Carte d’identité nationale (CIN) électronique au niveau de la Sûreté régionale d’Errachidia.

Cette opération exceptionnelle est menée dans les préfectures de police relevant de la Sécurité régionale d’Errachidia dans un respect total des mesures préventives préconisées par les autorités compétentes dans le cadre de la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, notamment le port de masques et l’observation de la distanciation sociale.

Kallal Brahim, officier de paix, chef du service régional de la documentation et des titres identitaires à la Sûreté régionale d’Errachidia, a indiqué que ce service a procédé à l’établissement de 987 CIN électroniques au profit des élèves candidats au baccalauréat.

Il a souligné, dans une déclaration à la Map, que cette action intervient dans le cadre de l’accompagnement de l’opération exceptionnelle lancée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) portant sur l’établissement des CIN électroniques au profit des candidats au baccalauréat au titre de la session 2020, dans le respect de toutes les conditions et mesures d’hygiène et de distanciation sociale à même de garantir la sécurité sanitaire des usagers et des fonctionnaires de police.

M. Kallal a relevé que cette opération se poursuivra jusqu’à la délivrance des CIN électroniques à l’ensemble des candidats afin de leur permettre de passer les examens dans de bonnes conditions.

Selon des données de la Sûreté régionale d’Errachidia, le nombre d’élèves bénéficiaires de l’opération d’établissement de la CIN électronique s’est établi, au niveau de la province d’Errachidia, à 264, dont 101 en milieu urbain et 163 dans le monde rural.

Le nombre des bénéficiaires de cette opération exceptionnelle au niveau de la commune d’Er-rich s’est élevé à 286 élèves, dont 42 en milieu urbain et 216 en milieu rural.

Ce chiffre s’est établi à 68 élèves dans la commune d’Erfoud, à 61 au niveau de celle de Rissani et à 43 à Goulmima.

Dans le but d’assurer la réussite de cette opération, plusieurs mesures importantes ont été prises, notamment le port de masques par l’ensemble des fonctionnaires qui y prennent part et des élèves bénéficiaires, comme cela est préconisé depuis le début de l’état d’urgence sanitaire.

Dans le même cadre, des prises de la température corporelle sont effectuées aussi bien pour les fonctionnaires que les élèves avant leur accès aux sièges des préfectures de police, la distanciation sociale est respectée et les gels hydro-alcooliques sont utilisés.