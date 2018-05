Suspension de la circulation sur la RN1 reliant Lakhssas et Tagant dans la province de Guelmim du 09h à 11h lors de la période allant du 30 mai au 06 juin

lundi, 28 mai, 2018 à 22:35

Rabat – La circulation sera suspendue sur la Route Nationale n°1 reliant Lakhssas et Tagant à travers Bouizakarne dans la Province de Guelmim, de 09h à 11h pendant la période allant du 30 mai au 06 juin, a annoncé lundi le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Cette coupure est due à la réalisation des travaux de talutage de la route située au niveau du Col Agni Mgharne entre les P.K. 030 et P.K. 1040, indique le ministère dans un communiqué, précisant que la déviation de la circulation est possible en empruntant les itinéraires sur la Route provinciale n° 1916 à partir de Lakhssas vers Andja sur une longueur de 24 km et la route non classée reliant Andja à Tagant sur une longueur de 10 km.

Pour plus d’information, les usagers sont priés de contacter le numéro 0537711717, ajoute la même source.