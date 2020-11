Suspension à partir de lundi des examens pour l’obtention des permis de conduire au Centre d’immatriculation de Bouarfa (NARSA)

dimanche, 29 novembre, 2020 à 18:00

Rabat – L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a annoncé, dimanche, la suspension des examens pour l’obtention des permis de conduire au Centre d’immatriculation des véhicules de Bouarfa à partir du lundi 30 novembre.

Dans un communiqué, la NARSA informe les auto-écoles et les candidats que les examens prévus, à partir du 30 novembre, seront reprogrammés et annoncés plus tard.