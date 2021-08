Suspension temporaire des services du centre d’immatriculation de Taourirt

mercredi, 18 août, 2021 à 17:59

Rabat – L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a annoncé, mercredi, la suspension temporaire des services du centre d’immatriculation de Taourirt, du 18 au 24 août.

Cette mesure intervient en coordination avec les autorités locales pour éviter la propagation de la Covid-19 et veiller à la sécurité sanitaire des fonctionnaires et usagers du centre, a indiqué la NARSA dans un communiqué.

La NARSA a appelé tous les usagers et fonctionnaires des centres d’immatriculation, auto-écoles et centres de visites techniques à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires mises en place par le Royaume pour lutter contre la Covid-19, notamment le port du masque de protection et le respect de la distanciation sociale.