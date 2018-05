Sydney : Iftar collectif à la marocaine, un moment fédérateur à forte portée religieuse et spirituelle

dimanche, 27 mai, 2018 à 16:55

-Par Omar Er-rouch-

Sydney – Dans une ambiance conviviale, l’Association marocaine à Sydney (AMS) a organisé, samedi dans la métropole australienne, un Iftar collectif au profit de la communauté marocaine établie en Australie. Une occasion pour célébrer les valeurs de solidarité, de fraternité et d’entraide, tout en partageant un pure moment de retrouvailles dans une atmosphère de spiritualité et de convivialité qui caractérisent le mois béni du Ramadan.

Cette réception, qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc en Australie, M. Karim Medrek, et du président de Dar Al-Fatwa, le Conseil Islamique australien, Dr. Sheikh Salim Alwan, a réuni près de 200 ressortissants marocains en plus de plusieurs convives de la communauté musulmane établie en Australie, qui ont rompu ensemble le jeûne dans une ambiance festive et joyeuse.

« Malgré l’éloignement, le Royaume jouit d’une bonne image en Australie à la faveur de sa culture millénaire, son art culinaire unique, son patrimoine riche et varié, son ouverture sur le monde et l’hospitalité légendaire de son peuple», a souligné M. Medrek dans une allocution en cette occasion.

« Nous devons tous, chacun de sa position, maintenir cette image impeccable et radieuse de notre pays», a indiqué l’ambassadeur, saluant l’Association marocaine à Sydney pour cette initiative louable, qui renforce les liens entre les membres de la communauté marocaine dans ce pays-continent.

M. Medrek a, par ailleurs, souligné la Haute sollicitude dont S.M. le Roi Mohammed VI ne cesse d’entourer les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger et l’intérêt que porte le Souverain à l’amélioration de la situation des MRE dans leurs pays d’accueil.

Pour sa part, Said Mouftakir, président de l’AMS, s’est dit très satisfait de la réussite de cette initiative qui a pour objectif de «célébrer la diversité et promouvoir les préceptes et les valeurs authentiques de l’Islam modéré qui prône la tolérance, l’ouverture et le vivre-ensemble ».

« C’est un rendez-vous annuel pour réunir les membres de la communauté marocaine en Australie durant ce mois sacré de piété et de magnanimité » a-t-il confié à la MAP en marge de cette réception.

L’invité d’honneur de cette soirée, le président de Dar Al-Fatwa, Dr. Sheikh Salim Alwan, qui a remercié l’AMS pour cette initiative, a souligné qu’il a tenu à être présent dans cette soirée bénie pour « exprimer notre grande estime pour le Royaume, un modèle de l’Islam modéré et convivial».

Dr. Alwan, qui se rendra la semaine prochaine au Maroc pour prendre part aux causeries religieuses du mois sacré du Ramadan, a également exprimé son « grand honneur » de participer à ces causeries présidées par SM. le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pendant le mois sacré du Ramadan, saluant une tradition louable que les Souverains marocains ont veillé à perpétuer.

Rassemblés dans un centre islamique relevant du Conseil islamique australien, les membres de la communauté installée en Australie et les convives australiens ont partagé un Ftour typiquement marocain garni de plats et mets succulents tel que la harira, dattes, chebbakia, msemmen, baghrir, ou encore les incontournables briouates. Le tout dans un cadre festif qui a offert aux invités de vivre des moments de convivialité dans la pure tradition marocaine.

Cette initiative annuelle a trouvé un écho très favorable auprès des Marocains de l’Australie, qui ont souligné la nécessité de multiplier ces retrouvailles et ces échanges, un moment de véritable ressourcement et de consolidation des liens affectives avec la mère patrie.

L’Australie compte environ 600.000 musulmans, dont près de 8.000 marocains installés essentiellement dans les villes de Sydney et de Melbourne.