Symptômes, incubation, personne à risque et guérison : Tout ce qu’il faut savoir sur le Coronavirus

mercredi, 29 avril, 2020 à 11:32

Le partenariat public-privé doit être la priorité de la relance économique après la crise du coronavirus (covid-19) et ce, dans la perspective de faire émerger un tissu d’entreprises nationales résilientes et compétitives, a souligné Mariam Cherqaoui, professeure universitaire et experte en économie, finance et entrepreneuriat.