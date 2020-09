Système des contrats spéciaux de formation: Des mesures exceptionnelles en faveur des entreprises marocaines

dimanche, 20 septembre, 2020 à 13:38

Rabat – Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration ont pris des mesures exceptionnelles en faveur des entreprises marocaines quant aux délais régissant les demandes de financement et de réalisation des actions de formation planifiées au titre de l’année 2020.

Le département de la formation professionnelle indique dans un communiqué que conformément au décret-loi n°2-20-292 du 24 mars 2020 décrétant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire pour endiguer la pandémie de Covid-19 et pour inciter les entreprises à bénéficier de la formation continue comme outil essentiel de développement de leur productivité et de leur compétitivité, plusieurs mesures ont été prises , de concert avec les partenaires socio-économiques, à savoir la prolongation des délais de dépôt des demandes de financement des actions planifiées au 31/10/2020 au lieu du 30/06/2020 et le report du délai de réalisation des actions de formation planifiées au 31/03/2021 au lieu du 31/12/2020.

Dans ce cadre, ajoute la même source, le département de la Formation professionnelle à travers le Comité central des Contrats Spéciaux de Formation mettra en place au sein de l’unité de gestion de ces contrats, une plateforme digitale afin d’accélérer le traitement et le remboursement des demandes de financement des études et des actions de formation continue des entreprises.