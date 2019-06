Le système nerveux et le génome, principaux éléments discutés lors d’une conférence sur l’instabilité génétique, à l’Académie Hassan II de Rabat

mercredi, 19 juin, 2019 à 22:26

Rabat – Le système nerveux et le génome ont été les principaux éléments discutés lors de la conférence animée par le Professeur Alain Prochiantz, membre du Collège de France à Paris, sous le thème “Instabilité génétique: une nécessité physiologique et une menace pour le système nerveux central”, mercredi à l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques de Rabat.