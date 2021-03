Table ronde à Meknès sur “les droits des femmes entre législations nationales et conventions internationales”

mercredi, 10 mars, 2021 à 22:16

Meknès- Une table ronde sur le thème “les droits des femmes, entre législations nationales et conventions internationales” a été organisée, mercredi à Meknès, à l’initiative de l’Alliance civile des droits de l’homme (ACDH).

Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la femme (8mars) a été l’occasion pour les participants de mettre en exergue l’importance des acquis réalisés par la femme marocaine à tous les niveaux, de même que les difficultés et les défis à relever par la gente féminine dans l’avenir pour améliorer la situation de la femme et renforcer sa présence dans la sphère politique et les postes de responsabilité.