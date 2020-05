Tan-Tan: Plus de 7.800 familles bénéficient de l’opération “Ramadan 1441”

mardi, 5 mai, 2020 à 9:15

Guelmim – Quelque 7.820 familles de la province de Tan-Tan, dont 2.250 en milieu rural, ont bénéficié de l’opération de soutien alimentaire “Ramadan 1441”, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

En milieu urbain, le nombre de ménages bénéficiaires de cette action de solidarité s’est élevé à 5.170 à Tan-Tan, tandis que 400 familles ont profité de l’opération dans la ville d’El Ouatia.

Lancée par le gouverneur de la province, El Hassan Abdelkhalki, cette opération vise à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de mesures visant à réduire la propagation du nouveau coronavirus, ces aides alimentaires de base ont été remises directement aux foyers, en porte à porte.

De même, les paniers et l’entrepôt ont été stérilisés, ainsi que les moyens de transport destinés à livrer ces aides aux bénéficiaires.

Un comité provincial et local a été mobilisé en vue de réussir cette opération.

Cette 21ème édition de l’opération Ramadan est organisée avec le soutien financier du ministère de l’Intérieur, de la Direction générale des collectivités locales et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, et le concours de l’Entraide mationale, du ministère de la Santé, de la Gendarmerie Royale, des œuvres sociales des FAR (DGSS), de la Promotion nationale, des Forces auxiliaires, des autorités provinciales et locales.