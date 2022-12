Tan-Tan: Examen de l’avancement des projets de la 3è phase de l’INDH

mardi, 27 décembre, 2022 à 17:00

Tan-Tan – Le Comité provincial de développement Humain (CPDH) de Tan-Tan a tenu, lundi, une réunion consacrée à l’examen de l’état d’avancement des projets de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans sa troisième phase (2019 -2023).

Au cours de cette réunion, présidée par le gouverneur de la province de Tan-Tan par intérim, Abdellatif Chedali, les participants ont discuté des projets en cours d’achèvement ainsi que des obstacles qui entravent la mise en œuvre de certains opérations.

Dans ce cadre, Mohamed Mouloud Hafdi, chargé de la gestion de la Division de l’Action Sociale (DAS) à la province de Tan-Tan, a passé en revue les projets inscrits dans le cadre des quatre programmes de l’INDH, lesquels sont au nombre de 116 projets de 40.635.531 dhs, dont 33.381.691 dhs comme contribution de l’INDH.

S’agissant des projets réalisés dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services de base dans les zones sous-équipées, on fait état de quatre projets d’un coût de 671.322 dhs. Le programme d’appui aux personnes en situation de précarité concerne, lui, 41 projets pour un montant de 13.468.431 dhs.

Les projets mis en œuvre durant la période 2019-2021 ont bénéficié à 2.211 personnes ainsi que les centres œuvrant dans le domaine de la lutte contre la précarité, et permis également de soutenir les activités génératrices de revenus pour les anciens détenus et l’achat d’un bus pour le transport des personnes handicapées.

Quant aux projets du programme d’amélioration des revenus et de l’inclusion économique des jeunes, ils concernent principalement le projet de la plateforme des jeunes, doté d’un budget de 507.858 dhs et qui sera lancé au début de l’année prochaine.

En ce qui concerne les projets du programme d’impulsion du capital humain pour les générations montantes, qui place la santé maternelle et infantile au centre de ses intérêts en plus de son soutien à l’enseignement préscolaire et au transport scolaire, leur nombre est de 23 projets pour un montant de 11.876.436 dhs.

Le gouverneur de la province de Tan-Tan par intérim a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi des programmes de l’INDH en vue de consolider les acquis des deux phases précédentes et pour que ces projets aient un impact positif sur les conditions de vie de la population.

Il a ajouté que la philosophie de la 3è phase de l’INDH exige la conjugaison des efforts, notamment en ce qui concerne les interventions visant à impulser le capital humain, en vue de préserver les acquis obtenus lors des première et deuxième phases de ce grand chantier royal.