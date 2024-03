Tan-Tan: Des femmes cheffes d’entreprises grâce à l’INDH

lundi, 11 mars, 2024 à 12:22

Tan-Tan – Le soutien financier aux porteurs de projets apporté dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans la province de Tan-Tan a donné lieu à la proposition et à la mise en œuvre de projets ambitieux présentés par des jeunes, dont des femmes, qui ont trouvé dans l’INDH et ses programmes pionniers un outil efficace pour traduire leurs aspirations, notamment le programme “Amélioration des Revenus et Inclusion Economique des Jeunes” (ARIEJ).

Les interventions de l’INDH au niveau de la province, en particulier le soutien aux projets générateurs de revenus, accordent une attention spéciale aux femmes en promouvant leur autonomisation économique et en les encourageant à créer leur propre entreprise.

Grâce à sa longue expérience et son approche basée sur l’écoute des citoyens et de leurs attentes, l’INDH demeure le meilleur soutien aux jeunes qui veulent réussir leurs projets, notamment les femmes ambitieuses et déterminées à réaliser leur autonomisation.

La province de Tan-Tan abrite en effet un nombre important de porteuses de projets qui ont réussi dans le monde des affaires et ont trouvé dans l’Initiative royale le meilleur outil pour générer des revenus à même de leur assurer une vie digne.

Parmi les projets qui témoignent de l’importance du soutien financier de l’INDH à Tan-Tan, on retrouve le projet d’équipement d’une pâtisserie, porté par Nouzha Bessadat.

Ce projet, qui consiste à créer un atelier dédié à la préparation de différentes pâtisseries modernes, gâteaux et confiseries, s’inscrit dans le cadre du programme ARIEJ.

Cet atelier, entré en service en 2018, vise à répondre aux besoins croissants pour ces services, créer des opportunités d’emploi et améliorer le revenu des bénéficiaires, tout en intégrant les jeunes dans leur environnement socio-économique.

Ce projet procure six emplois permanents, grâce à la mobilisation d’un montant global de 283.000 dirhams, dont 255.700 dirhams issus d’une convention de partenariat dans le cadre de l’axe économie sociale et solidaire de l’Initiative, signée entre le Comité provincial de développement humain, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud, ainsi que 27.300 dirhams de contribution de la porteuse de projet.

Ce projet consiste notamment en l’acquisition et l’installation d’équipements et de machines de pâtisserie.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Bessadat a indiqué qu’elle a pu, grâce à l’INDH, créer et équiper ce local avec des installations modernes lui permettant d’exercer son activité. “Sans l’INDH, ce projet n’aurait pas pu voir le jour”, a-t-elle confié.

L’INDH a permis à de nombreuses femmes de Tan Tan d’accéder au marché du travail et d’obtenir un revenu stable au lieu de rester cloîtrées chez elles.

Outre son activité au sein de l’atelier de confiserie, Mme Bessadat offre des formations à un groupe de jeunes femmes stagiaires dans le domaine de la gastronomie et de la pâtisserie qui a connu un grand succès dernièrement.

Deux autres projets témoignent davantage de l’appui crucial de l’INDH aux initiatives entrepreneuriales des femmes dans la province de Tan-Tan. Il s’agit de l’aménagement d’une salle de sport aérobic, fitness et taekwondo à la Commune d’El Ouatia (à 20 km de Tan Tan). Ce projet mené par Amina Bouhmid a nécessité une enveloppe totale de 210.000 dirhams, dont 147.000 dirhams par l’INDH.

De même, on peut citer le projet d’équipement d’un centre de coiffure et de beauté, porté par El Mekboula Aâkik, qui a coûté 166.667 dirhams, dont 150.000 dirhams issus d’une convention de partenariat entre le Comité provincial du développement humain et l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud.

Ces deux projets, lancés respectivement en 2019 et 2023, visent à créer des opportunités d’emploi, améliorer les revenus des bénéficiaires et intégrer les jeunes dans leur environnement socio-économique.

D’après Youssef Benahou de la Division de l’Action Sociale de la province de Tan-Tan, l’INDH accorde une attention particulière aux femmes en soutenant et en accompagnant leurs projets, notamment ces trois projets féminins pionniers qui s’inscrivent dans le cadre du programme ARIEJ, notant que ces projets visent à créer des opportunités d’emploi pour les jeunes et les femmes de la province.

A cet égard, Mme Bouhmid, porteuse de projet d’une salle d’aérobic et de fitness, a affirmé que son entreprise est née grâce au soutien de l’INDH, qui accompagne les jeunes et les aide à concrétiser leurs idées et réaliser leurs rêves.

Mme Bouhmid, qui est une coach internationale d’aérobic et de fitness, a fait savoir que le soutien de l’INDH lui a permis de réaliser son rêve tout en créant quatre emplois.

De son côté, El Mekboula Aâkik a exprimé sa joie devant le succès de son projet de centre de coiffure et de beauté grâce à l’accompagnement de l’INDH.

Au cours de sa troisième phase (2019-2023) au niveau de la province de Tan-Tan, l’INDH a réalisé environ 44 projets dans le cadre du programme ARIEJ, avec un coût financier s’élevant à 17,18 millions de dirhams, dont 6,37 millions de dirhams de contribution de la part de l’INDH.