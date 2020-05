Tan-Tan : Interpellation de quatre individus soupçonnés de liens avec un réseau criminel de trafic international de drogues

jeudi, 28 mai, 2020 à 19:00

Rabat – Les éléments de la Brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté à Tan-Tan ont procédé, jeudi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’interpellation de quatre personnes, âgées de 26 à 51 ans, soupçonnées de liens avec un réseau criminel de trafic international de drogues.

Les suspects ont été interpellés à 30 kilomètres de la commune rurale “Akhfennir”, au Sud de la ville de Tan-Tan, précise la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué, notant que les perquisitions effectuées ont permis la saisie d’un véhicule tout-terrain et de 50 paquets de chira enfouies dans le sol, d’un poids total d’une tonne 536 kilogrammes.

L’opération de pointage a, en outre, révélé que trois des personnes interpellées font l’objet d’avis de recherche nationaux pour leur implication dans des affaires de trafic international de drogue et de psychotropes, ajoute la même source, soulignant que les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés et identifier d’éventuels complices dans cette activité criminelle.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts inlassables déployés par les services de la DGSN, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire, dans le but de lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.