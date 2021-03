Tan-Tan: Une journée de sensibilisation des immigrés subsahariens à la vaccination contre la Covid-19

dimanche, 7 mars, 2021 à 22:14

Tan-Tan – L’Union nationale des sauveteurs secouristes Maroc-Sud a organisé, vendredi à Tan-Tan, une journée de sensibilisation au profit des immigrés de l’Afrique subsaharienne sur la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus, sous le thème “Luttons ensemble contre la Covid-19”.

Initiée en coopération avec la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Guelmim-Oued Noun et la délégation régionale de la Santé, en coordination avec la province de Tan-Tan et la délégation provinciale de l’Entraide nationale, cette journée vise à sensibiliser aux dangers de la pandémie du coronavirus, aux moyens de prévention contre ce virus et à l’importance de la vaccination.