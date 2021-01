Tan-Tan: Lancement de la campagne de vaccination anti-coronavirus

samedi, 30 janvier, 2021 à 9:52

Tan-Tan – Les premières doses du vaccin contre le coronavirus (Covid-19) ont été administrées, vendredi à Tan-Tan, dans quatre centres de santé en plus de l’hôpital régional Hassan II, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre ce virus.

L’opération a concerné les travailleurs de première ligne dans la lutte contre la Covid-19, notamment des cadres de santé, des femmes et des hommes de la Sûreté nationale, des forces auxiliaires, des personnes de plus de 75 ans et des personnes à faible immunité.

“La campagne de vaccination à Tan-Tan s’est déroulée dans une bonne ambiance”, a déclaré à la MAP le directeur de l’hôpital régional de Tan-Tan, Mohamed Sayed Naya, ajoutant que le déroulé de l’opération a été apprécié par tous les bénéficiaires de la première dose.

D’après la direction régionale de la Santé de Guelmim-Oued Noun, les cadres de santé de la région, au nombre de plus de 400 répartis dans 90 centres de vaccination régionaux, sont mobilisés pour faire réussir cette campagne.

SM le Roi Mohammed VI avait procédé, jeudi au Palais Royal à Fès, au lancement de la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid-19.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 pour cent de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.