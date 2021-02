Tan-Tan: Les éléments de la Sûreté nationale reçoivent les premières doses du vaccin contre Covid-19

mercredi, 3 février, 2021 à 16:08

Tan-Tan – L’opération de vaccination contre le nouveau Coronavirus (COVID-19) se poursuit dans les rangs des éléments de la Sûreté nationale relevant de la province de Tan-Tan, dans le strict respect des mesures de prévention contre la propagation de cette maladie.

Les premières doses du vaccin ont été administrées au personnel de police âgé de plus de 45 ans relavant de divers services sécuritaires, en coordination avec les autorités sanitaires et la préfecture de police de Laâyoune.

L’opération s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 qui cible le personnel en première ligne, notamment celui de la santé et les pouvoirs publics, ainsi que les personnes âgées de plus de 75 ans.

Dans une déclaration à la MAP, Ibrahim El Joud, commissaire de police et chef du service administratif, souligné que cette opération connait une forte affluence de femmes et d’hommes de la Sûreté nationale, dans le plein respect du protocole sanitaire en vigueur.

Il a ajouté que cette campagne de vaccination, qui s’est déroulée “dans des circonstances très normales”, a été marquée par un haut niveau de discipline et un grand sens de responsabilité.

Plus de 400 cadres de santé de la région de Guelmim-Oued Noun répartis sur 90 centres de vaccination sont mobilisés pour assurer un accueil sûr et rassurant des bénéficiaires de cette campagne.

Conformément aux Hautes instructions royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions de personnes à vacciner, soit envrion 80% de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroule de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de plus de 17 ans.