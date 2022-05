Tan-Tan : les maitres-nageurs à pied d’œuvre à l’entame de la saison estivale

mardi, 10 mai, 2022 à 14:51

Le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé la décision de créer un Observatoire régional de veille stratégique et d’intelligence territoriale et économique, en tant qu’instance consultative qui donne son avis scientifique sur les questions économiques, sociales et environnementales.