Tan-Tan: réunion sur le bilan des projets de l’INDH en 2021

jeudi, 7 avril, 2022 à 12:36

Tan-Tan – Le comité provincial de développement humain à Tan-Tan a tenu mercredi une réunion consacrée au bilan des projets de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en 2021, et ce dans le cadre du suivi de ses réalisations au niveau de la province.

Cette rencontre, présidée par le gouverneur de la province de Tan-Tan par intérim, Abdellatif Chadali, en présence notamment des membres du comité, a ainsi connu la présentation du suivi de la réalisation des projets de l’INDH dans la province au cours de l’année 2021, ainsi que l’évaluation du niveau d’avancement des projets et de la réalisation des objectifs tracés.

De même, un exposé a été présenté à cette occasion sur le programme d’accompagnement des personnes en situation de fragilité, le programme d’amélioration de revenu et d’insertion économique des jeunes, et le programme d’impulsion du capital humain des générations montantes en ce qui concerne les volets de la santé maternelle et infantile, le préscolaire, et le volet de soutien et de lutte contre la déperdition scolaires.

Dans une allocution à cette occasion, M. Chadali a indiqué que cette réunion intervient en consécration de l’approche participative qui est l’un des principes essentiels des programmes de l’INDH dans sa phase III.

De son côté, le chargé du service d’action sociale à la préfecture de province de Tan-Tan, Mohamed Mouloud Hafdi, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette réunion, la première du comité provincial de développement humain au titre de l’année en cours, a été axée sur le bilan de l’INDH en 2021 au niveau de la province et l’examen des accords de partenariat qui peinent encore à être exécutés.