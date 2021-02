Tan-Tan : Signature d’une convention pour le soutien aux commerçants et entreprises

jeudi, 11 février, 2021 à 16:17

Tan-Tan – La chambre de commerce, d’industrie et des services de la région Guelmim-Oued Noun et le groupe Attijariwafa Bank ont signé, mercredi soir à Tan-Tan, une convention de partenariat pour promouvoir l’esprit d’entreprenariat et soutenir les commerçants, les porteurs de projets, les auto-entrepreneurs et les très petites entreprises.