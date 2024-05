Tanger abrite le 14è Congrès international des commandants des ports

mardi, 21 mai, 2024 à 15:52

Tanger – La 14è édition du Congrès international des commandants des ports s’est ouverte, mardi au Port Tanger Med, sous le thème “L’évolution et l’adaptabilité des ports face aux changements et défis actuels et futurs”.

Cet événement, organisé par Tanger Med, en collaboration avec l’Association internationale des commandants des ports (IHMA), a pour vocation de réunir les commandants et officiers des ports d’Afrique et du monde entier, afin de favoriser les échanges et les débats autour des enjeux portuaires et maritimes, ainsi que le renforcement des réseaux professionnels.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de l’Autorité portuaire de Tanger Med (TMPA), Hassan Abkari, a souligné que cet événement, qui réunit des commandants de ports et des experts venus des quatre coins du monde, constitue l’occasion de mettre en avant le rôle central que jouent les ports dans le développement des économies, et de partager les expériences et les bonnes pratiques, pour établir des partenariats bénéfiques au développement de l’industrie portuaire et maritime.

M. Abkari a, à cet égard, mis l’accent sur les investissements engagés par Tanger Med, un projet d’envergure initié par SM le Roi Mohammed VI, dans les techniques de pointe et les pratiques durables, en vue de répondre aux défis actuels et futurs, soulignant que cet événement s’assigne pour objectif de promouvoir l’action commune de l’ensemble de la communauté maritime internationale pour veiller à ce que les ports puissent contribuer à la croissance économique et devenir des phares de progrès et de durabilité.

Pour sa part, la directrice des ports et du domaine public maritime au ministère de l’Equipement et de l’eau, Sanae El Amrani, s’est félicitée du choix du Maroc, en particulier du port de Tanger Med, pour abriter ce prestigieux événement, qui vise à discuter des tendances émergentes et à répondre aux défis auxquels fait face l’industrie maritime.

La responsable a fait savoir que le Maroc dispose d’une stratégie portuaire ambitieuse à l’horizon 2030, qui est basée sur une vision très claire pour avoir des ports efficaces et durables et conforter la position du Royaume comme une plateforme logistique mondiale à l’échelle de la Méditerranée et du Continent africain.

Elle a également noté que le Maroc a adopté un plan de transition verte des ports, s’articulant autour de cinq axes stratégiques, à savoir l’efficacité énergétique et hydrique, la décarbonation, la résilience aux changements climatiques, la protection de l’environnement portuaire et marin, et la mobilité durable, qui s’aligne parfaitement avec les objectifs de développement durable, et reflète l’engagement ferme des acteurs et autorités portuaires à promouvoir les meilleures pratiques, ajoutant: “à travers ce plan stratégique, nous aspirons à avoir des ports plus durables, en intégrant des pratiques et des technologies qui réduisent de façon significative les émissions de carbone”.

De son côté, le président de l’IHMA, Paul O’regan, a indiqué que l’Association se dresse comme un phare d’unité, de collaboration et d’échange de connaissances parmi les capitaines de port du monde entier, mettant en avant son rôle dans la mutualisation des efforts et le partage des expériences et des expertises pour relever les défis communs et saisir les opportunités partagées.

“Nous sommes ravis d’être réunis sous un même toit à Tanger Med pour discuter des avancées en matière d’innovation, de technologie, de sécurité et sûreté, et nous nous réjouissons de rapporter ces nouvelles connaissances dans nos ports respectifs”, a-t-il enchainé, soulignant que cet événement se veut également l’occasion pour l’IHMA de mettre en lumière les dernières innovations en matière d’optimisation des escales, de ports intelligents, de technologie, d’intelligence artificielle, et de transition du pilotage vers l’avenir, ainsi qu’en termes de développements en amarrage et infrastructures portuaires, en plus du rôle statutaire des commandants de ports en matière de sécurité et de gestion des incidents.

Quant au Commandant du port Tanger Med, Kamal Lakhmas, a souligné que le choix du port Tanger Med pour accueillir ce Congrès est une reconnaissance du rôle qu’il joue dans le commerce mondial, ainsi que du rôle de la Capitainerie du Port dans le progrès et l’innovation de l’industrie maritime et portuaire.

“Nous enregistrons plus que 17.000 escales par an et plus de 35.000 mouvements de navires planifiés et exécutés dans les meilleures conditions de sécurité et d’efficience”, a-t-il noté, ajoutant: “nous travaillons avec nos partenaires pour développer davantage notre performance et atteindre l’excellence avec des escales Just-in-Time et réussir un port sans délai attente”.

Le secrétaire général de l’Organisation maritime internationale, Arsenio Dominguez, a, quant à lui, affirmé, dans un message vidéo, que la digitalisation est l’une des clés du succès de l’interface portuaire, et que la voie vers la neutralité carbone est désormais ouverte.

Cette première édition en Afrique, qui se poursuivra jusqu’au 23 mai, connait la participation de plus de 200 personnes, dont 30 autorités portuaires mondiales, et offre une plateforme d’échanges et de partage de connaissances inégalée dans la région.

Les discussions portent sur des sujets cruciaux, tels que l’optimisation des opérations portuaires, la gestion environnementale, et l’intégration des nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité et la durabilité des ports.

Considéré comme un événement international clé pour évoquer les sujets maritimes et portuaires, le congrès de l’IHMA est organisé chaque 2 ans dans les principaux ports de commerce mondial.