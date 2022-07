Tanger abrite le 1er Forum méditerranéen maroco-espagnol sur l’organisation territoriale

jeudi, 14 juillet, 2022 à 12:09

Tanger – Les travaux du 1er Forum méditerranéen maroco-espagnol sur “L’organisation territoriale et l’expérience de la régionalisation” se sont ouverts, mercredi à Tanger, en présence d’académiciens, de représentants d’instances élues locales, provinciales et régionales, et de chercheurs relevant de plusieurs think tanks marocains et étrangers.