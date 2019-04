Tanger: Arrestation d’un individu pour trafic de drogue et de psychotropes (DGSN)

mercredi, 3 avril, 2019 à 15:01

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a arrêté, mercredi matin sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, un individu de 25 ans, aux antécédents judiciaires, soupçonné d’être impliqué dans le trafic de drogue et de psychotropes.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les recherches intensives, menées par les services de sûreté dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes, ont permis l’arrestation du suspect qui fait l’objet de 21 mandats de recherche au niveau national pour des affaires de trafic de drogue.

Les opérations de contrôle ont permis la saisie d’une voiture et quatre téléphones portables, outre une importante somme d’argent qui devrait provenir du trafic de drogue et de psychotropes, a précisé la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire et pour arrêter les personnes impliquées dans ces actes criminels.