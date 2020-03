Tanger: Arrestation d’un multirécidiviste soupçonné de possession de 1.16Kg de cocaïne

vendredi, 6 mars, 2020 à 21:33

Rabat – La police judiciaire de Tanger a arrêté, vendredi sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) un multirécidiviste, âgé de 31 ans, pour son implication présumée dans la possession de 1.16Kg de cocaïne.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que l’opération de pointage dans la base des données de la DGSN a relevé que le mis en cause fait l’objet d’un avis de recherche national par la police judiciaire de Tanger pour son implication dans le trafic de drogue à l’international, précisant que la perquisition de son domicile s’est soldée par la saisie de 1.16kg de cocaïne, cinq balances électroniques, sept téléphones portables et une voiture légère.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer ses éventuelles ramifications aux niveaux national et international.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts sécuritaires continus et conjoints entre les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic international de drogue de psychotropes.