Tanger: Arrestation de quatre individus pour trafic de drogues et de psychotropes

jeudi, 4 avril, 2019 à 11:45

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a procédé, mercredi en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation de quatre individus, dont un faisant l’objet d’un avis de recherche national, présumés impliqués dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les recherches menées ont permis d’arrêter le principal suspect en flagrant délit de livraison d’une grande quantité d’ecstasy au deuxième mis en cause qui venait de la ville de Casablanca, et la saisie en leur possession de 30.000 comprimés du même type, précise un communiqué de la DGSN, faisant également état de la saisie d’une importante somme d’argent en devise nationale issue de cette opération illégale, et de l’interpellation de deux autres personnes soupçonnées de médiation dans les opérations de trafic de drogue.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet, souligne la DGSN, notant que les investigations se poursuivent pour élucider toutes les circonstances de cette affaire, qui s’inscrit dans le cadre des efforts intenses déployés par les services de sécurité dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogue.