Tanger: Arrestation de trois membres présumés d’un réseau criminel s’adonnant aux vols qualifiés de cabinets et de locaux à usage professionnel

vendredi, 5 avril, 2019 à 13:16

Tanger – Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a procédé, jeudi, à l’arrestation de trois individus, membres présumés d’un réseau criminel impliqué dans des affaires de vol qualifié de cabinets médicaux et de locaux à usage professionnel, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les investigations ont établi l’implication des mis en cause, dont un récidiviste, dans des vols par effraction ayant visé lesdits locaux, souligne la DGSN dans un communiqué, ajoutant que les perquisitions ont permis la saisie de matériels et équipements utilisés dans ces activités criminelles: des cagoules, des jumelles de vision nocturne, des fausses clés, des objets en fer utilisés dans le cambriolage et des armes blanches de différentes tailles.

Selon la même source, les perquisitions se sont soldées aussi par la récupération de butins issus de ces actes criminels, à savoir des sommes d’argent, des montres et des appareils informatiques et par la saisie de deux voitures.

Les trois prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet, en vue d’élucider les circonstances de cette affaire et d’établir tous les actes criminels reprochés aux membres de ce réseau, poursuit la même source.