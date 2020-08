Tanger: Arrestation de trois personnes pour détention et trafic de drogues et de psychotropes (DGSN)

jeudi, 6 août, 2020 à 8:10

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont interpellé, mercredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), trois personnes âgées entre 34 et 50 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de détention et trafic de drogue et de psychotropes.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que deux des suspects ont été arrêtés au niveau d’un point de contrôle routier entre Tanger et Tétouan, à leur arrivée à bord d’un véhicule léger, précisant que l’opération de fouille a permis la saisie de 470g de cocaïne, minutieusement dissimulée dans une bouteille de jus de fruit.

L’enquête a permis par la suite d’interpeller le troisième individu, suspecté d’être leur fournisseur principal de stupéfiants, à bord d’un véhicule léger au niveau de l’entrée de la ville de Tétouan, ajoute la même source.

Les perquisitions menées au domicile de l’un des suspects à Tanger se sont soldées par la saisie de 195g supplémentaires de cocaïne, portant la quantité totale des drogues saisies à 665g, note la DGSN, relevant que des sommes d’argent issues du trafic de drogues, deux voitures, des téléphones portables et une balance électronique, suspectés d’être utilisés dans cette activité criminelle, ont également été saisis.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les ramification de cette activité criminelle et tous les actes criminels attribués aux suspects.