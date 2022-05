Tanger-Assilah: L’INDH débloque environ 27 MDH pour soutenir les projets des jeunes

vendredi, 20 mai, 2022 à 13:22

Tanger – Environ 27 millions de dirhams (MDH) ont été débloqués par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la préfecture de Tanger- Assilah, afin de soutenir les projets des jeunes pour la période 2019-2022.

Ainsi, pour assurer l’inclusion économique de jeunes relevant de la préfecture de Tanger-Assilah, l’INDH a contribué avec un montant de 26,78 MDH alloués à la réalisation de 203 projets durant cette période.

Il s’agit de 117 projets dans le cadre de la promotion de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes, 84 projets relevant de l’axe d’appui à l’économie sociale et solidaire, 5 projets dans le sillage du soutien à l’employabilité des jeunes, ainsi que deux projets d’appui, d’accompagnement et de formation des jeunes et deux autres relatifs au soutien de la gestion des plateformes des jeunes du “Quartier Al-Mers” et “Castilla”.

Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de la préfecture de Tanger-Assilah a organisé récemment une cérémonie, présidée par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, à l’occasion de la célébration du 17è anniversaire de l’INDH, sous le signe “la phase III de l’INDH : une approche renouvelée pour l’inclusion des jeunes”.

Cette rencontre a été marquée par la présentation d’exposés sur l’approche adoptée par l’INDH dans sa troisième phase, notamment le programme d’Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, ainsi que les réalisations enregistrées dans le cadre de ce programme.

A cette occasion, des chèques ont été remis à sept porteurs de projets, qui ont achevé toutes les étapes de formation et d’accompagnement préalable dans le cadre du programme 3 de l’INDH, tandis que d’autres jeunes qui ont déjà lancé leur projets, grâce à l’accompagnement et le financement de l’INDH, ont livré des témoignages sur leurs expériences.