Tanger-Assilah: Une panoplie de mesures pour le bon déroulement des examens du baccalauréat

vendredi, 12 juin, 2020 à 9:32

Tanger – La Direction provinciale de l’Éducation nationale de la préfecture de Tanger-Assilah a mis en place une panoplie de mesures visant à assurer le bon déroulement des examens du baccalauréat.

En coordination avec les autorités locales, l’Université Abdelmalek Essaâdi et la Direction régionale de la jeunesse et des sports, la Direction provinciale a mobilisé plusieurs amphithéâtres, des salles de sport couvertes et des lycées qualifiant et collégial dans le but de garantir la distanciation sociale entre les candidats.

Ainsi, parmi les mesures de distanciation sociale initiées par la Direction provinciale figurent la limitation du nombre de candidats à 10 par salle, la garantie de la distance de sécurité entre les sièges, la mise en place de passages dans les différents points d’accès et de sortie des salles d’examen et la désinfection des salles.

Selon les données de la Direction provinciale, 69 centres et 1.016 salles devant accueillir les candidats ont été mobilisés, en plus de trois salles de sport couvertes, trois amphithéâtres de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, ainsi que six centres de correction.

En vue d’assurer le bon déroulement de cette étape, 1.500 cadres administratifs et pédagogiques seront mobilisés pour les examens, alors que quelque 1.000 cadres pédagogiques seront chargés de la correction, outre la mise à disposition de 340 chambres individuelles pour l’hébergement des étudiants internes.

Les données fournies par la Direction provinciale montrent que 14.628 candidats passeront les examens du baccalauréat au titre de l’année 2020, dont 7.904 filles (soit 54%). Il s’agit de 10.431 candidats relevant des établissements publics de la préfecture de Tanger-Assilah, 1.406 des établissements privés et 2.791 sont des candidats libres.

Ces candidats se répartissent entre les branches scientifique, technique et professionnelle (9.674) et les branches littéraire et originelle (4.954). Dans ce sens, il a été convenu de ne pas transférer quelque 21 candidats en détention dans des établissements pénitentiaires et de considérer ces derniers comme des centres d’examen.

Les candidats des branches scientifiques représentent 54% du total des apprenants (7.941), suivis de la branche littéraire avec 32% (4.659), ensuite la branche technique avec 10% (1.443), et enfin la branche professionnelle et originelle avec 2%.

Selon le calendrier des examens du Baccalauréat retenu par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’examen régional du e la première année baccalauréat pour les candidats libre aura lieu les 1er et 2 juillet, tandis que la session ordinaire de l’examen national unifié du Baccalauréat 2020 se déroulera en deux pôles, à savoir les 03 et 04 juillet pour la Littérature et l’enseignement originel et du 06 au 08 juillet pour les Sciences-techniques et le Bac professionnel, alors que les résultats de cette session seront annoncés le 15 juillet prochain.

La session de rattrapage aura lieu du 22 au 24 juillet pour toutes les branches confondues, et les résultats finaux seront annoncés au plus tard le 29 juillet.