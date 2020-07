Tanger: Des associations professionnelles s’activent pour limiter les déplacements des employés pendant l’Aid al-Adha

jeudi, 23 juillet, 2020 à 22:07

La Chambre des représentants a adopté, jeudi à l’unanimité, le projet de loi N° 49.17 relative à l’évaluation environnementale, en 2-ème lecture, et le projet de loi N° 08.19 modifiant et complétant la loi N°38.12 portant statut des chambres de commerce, d’industrie et des services.