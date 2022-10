Tanger: La CEA se penche sur les liens entre commerce, développement, paix et dimension humanitaire

samedi, 22 octobre, 2022 à 13:02

Tanger – La Division de l’intégration régionale et du commerce (RITD) de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) a tenu, samedi à Tanger, une rencontre sur les résultats préliminaires de son étude sur la concrétisation de la triple connexion paix, développement et dimension humanitaire d’une part, et le commerce d’autre part, vers un nouvel agenda pour l’Afrique.