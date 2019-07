Tanger: Un colloque international met la lumière sur la formation et l’intervention sociale dans le domaine du handicap

lundi, 1 juillet, 2019 à 15:54

Tanger – Des dizaines d’experts nationaux et internationaux s’attèlent, les 1er et 2 juillet à Tanger, à l’examen de la problématique de la formation et de l’intervention sociale dans le domaine du handicap, qui appelle de plus en plus à une approche holistique capable de garantir l’intégration efficace et en douceur des personnes vivant dans cette situation.