Tanger: Une commission s’enquiert du déroulement de la campagne de vaccination des 12-17 ans

jeudi, 2 septembre, 2021 à 21:22

Tanger- Une commission s’est rendue, jeudi à Tanger, pour s’enquérir du déroulement de la campagne nationale de vaccination des élèves âgés de 12 à 17 ans contre la Covid-19 au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Cette commission, composée de deux membres du comité scientifique, les professeurs Redouane Aboukal et Amina Barkat, et du chef de la division de la santé scolaire et universitaire au ministère de la Santé, Abdelmajid Sahnoun, s’est arrêtée sur les mesures prises pour garantir la sécurité des bénéficiaires de l’opération de vaccination.