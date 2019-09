Tanger: Coup d’envoi de la 1ère rentrée de la formation à l’IFMEREE

samedi, 28 septembre, 2019 à 19:23

Tanger-Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, a donné, samedi à Tanger, le coup d’envoi de la première rentrée de la formation à l’Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (IFMEREE-Tanger), dont la pose de la première pierre a été effectuée par SM le Roi Mohammed VI, en septembre 2015.

Cet Institut délivrera des diplômes de technicien et de technicien spécialisé, avec une formation qualifiante pour l’intégration au profit des entreprises du secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi que des sessions de formation continue et de perfectionnement au profit des salariés des entreprises du secteur.