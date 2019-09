Tanger: Décès d’un individu suite à un malaise

lundi, 23 septembre, 2019 à 19:50

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a condamné, lundi, “la poursuite de la campagne de diffamation et de désinformation menée par des sites électroniques et des journaux papier après la publication d’un rapport de la Cour des comptes sur le secteur pénitentiaire et de la réinsertion”.