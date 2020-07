Tanger: un incendie dans la forêt diplomatique maîtrisé, 36 ha ravagés

mardi, 21 juillet, 2020 à 9:13

Tanger – Un incendie qui s’est déclaré, lundi, dans la forêt diplomatique, au sud de Tanger, et qui a ravagé environ 36 hectares de massifs forestiers, a été maîtrisé.

“Le violent incendie qui s’est déclenché lundi vers 15h00 dans la forêt diplomatique a été maïtrisé vers 19h00”, a fait savoir le directeur régional des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification du Rif, Said Benjira, notant que “les vents qui soufflaient sur la région ont augmenté la vitesse de propagation du feu”.