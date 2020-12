Tanger: deux individus interpelés pour vol sous la menace de la violence (DGSN)

dimanche, 13 décembre, 2020 à 22:20

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger, ont interpellé, samedi, deux individus présumés impliqués dans une affaire de vol sous la menace de la violence, indique dimanche la Direction générale de la sureté nationale (DGSN).

Dans un communiqué, la DGSN précise que les services de la sûreté nationale ont été avisés mercredi dernier que les deux prévenus, âgés de 30 et 31 ans, ont intercepté un comptable à sa sortie d’une agence bancaire à Tanger, ajoutant qu’ils l’ont délesté d’un montant de 20 millions de centimes sous la menace de la violence.

Les recherches et investigations intensives menées par les éléments des services de la sûreté nationale ont permis d’identifier les suspects et de les appréhender, ainsi que de saisir une partie de la somme volée et une voiture légère utilisait dans l’exécution de ce crime.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.