Tanger : Interpellation d’un individu soupçonné de possession et trafic de matériels informatiques destiné à la fraude aux examens scolaires

mardi, 30 juin, 2020 à 16:45

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a interpellé, mardi, un individu de 25 ans pour son implication présumée dans une affaire de possession et trafic de matériels et outils électroniques sophistiqués destinés à la fraude aux examens scolaires.

Le mis en cause a été interpellé en flagrant délit de possession de matériels informatiques soupçonnés d’être destinés à la fraude aux examens scolaires, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant savoir que les perquisitions effectuées au domicile du prévenu ont permis de saisir 140 oreillettes sans fil magnétiques de différentes formes et marques, 30 batteries et 18 câbles de recharge, ainsi que des connecteurs d’oreillettes aux téléphones portables et matériels de décodage, outre un lot de CD et cartes de stockage de données numériques, 18 caches-oreillettes et des boites pour l’expédition postale de ces matériels.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer l’origine du matériel saisi ainsi que toutes les ramifications éventuelles de cette affaire qui s’inscrit dans le cadre des opérations proactives menées par les service de la Sûreté nationale en vue de lutter contre la fraude aux examens du baccalauréat et universitaires, conclut le communiqué.