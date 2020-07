Tanger : Interpellation de deux frères pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans la migration illégale (DGSN)

Rabat- Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont interpellé vendredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, deux frères pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans la migration illégale et la traite humaine.

Les deux suspects, âgés de 23 et 33 ans et dont l’un a des antécédents judiciaires en matière d’organisation de l’émigration clandestine, ont été interpellés en flagrant délit d’organisation d’une opération d’émigration clandestine à partir de la ville de Tanger, a indiqué samedi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le communiqué relève également l’interception de 14 candidats à l’émigration illégale au sein d’un domicile au quartier Braness situé dans la même ville.

L’opération de pointage des deux mis en cause dans la base de données des recherchés par la justice a révélé que l’un d’eux fait l’objet d’un avis de recherche au niveau national, émis par les services de la Gendarmerie Royale de Béni Mellal, et ce pour son implication présumée dans une affaire d’organisation de l’émigration illégale.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue, tandis que les candidats à l’émigration clandestine et la propriétaire du domicile ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier tous les complices impliqués dans ce réseau criminel.