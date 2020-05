Tanger: Interpellation de deux individus pour falsification de documents officiels et trafic de médicaments sans licence

mercredi, 6 mai, 2020 à 16:28

Rabat – Les éléments de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de Tanger ont interpellé, mercredi en coordination avec leurs homologues de la préfecture de police de Casablanca, deux individus de 37 et 43 ans, dont un récidiviste, pour leur implication présumée dans une affaire d’usurpation de fonction régie par la loi, d’usage de faux documents officiels et de trafic de matériel médical et paramédical sans licence.

Les services techniques de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) avaient repéré une publication diffusée sur Facebook, faisant la promotion de médicaments prétendument utilisés dans l’avortement, ce qui a nécessité l’ouverture d’une enquête dans plusieurs villes marocaines, indique dans un communiqué la DGSN, ajoutant que cette enquête a abouti à l’arrestation, à Tanger, du premier suspect en possession de 35 médicaments destinés à la vente, en plus de la saisie d’un véhicule utilitaire et d’une importante somme d’argent provenant de ces activités illégales.

Les recherches et investigations continues ont permis d’arrêter le principal fournisseur, qui se faisait passer pour un gynécologue obstétricien, avec en sa possession 171 équipements utilisés à des fins médicales, des boites de médicaments pour femmes, des rendez-vous et ordonnances falsifiés, des virements bancaires en provenance de victimes potentielles dans plusieurs villes du Royaume, de faux certificats de mobilité exceptionnelle, et d’un ordinateur et une imprimante utilisés dans la falsification des documents, outre un fusil de chasse sans permis et une somme d’argent de 16.000 dirhams, précise la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer l’ensemble des actes criminels attribués aux suspects, les ramifications éventuelles de cette affaire dans de nombreuses villes marocaines, et la source des médicaments et équipements médicaux mis en vente saisis, conclut la DGSN.