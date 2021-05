Tanger: interpellation de deux individus pour possession et trafic de drogues et de psychotropes (DGSN)

dimanche, 16 mai, 2021 à 22:00

La directrice du laboratoire national de la police scientifique et technique de Casablanca, le commissaire divisionnaire, Hakima Yahya souligne dans un entretien à la MAP que ce laboratoire constitue un important édifice scientifique et un nouveau jalon qui s’ajoute aux autres initiatives menées par le Maroc pour la consécration des principes des droits de l’homme et du jugement équitable basé sur les preuves scientifiques irréfutables.