Tanger : Interpellation de l’individu qui violentait une femme nue et ligotée dans une vidéo (DGSN)

vendredi, 24 juillet, 2020 à 23:55

Rabat- Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Tanger, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont interpellé vendredi l’individu ayant publié une séquence vidéo dans laquelle il inflige volontairement des coups et blessures à une femme nue et ligotée.

Le service central chargés des crimes liés aux nouvelles technologies avait repéré, les réseaux sociaux, une séquence vidéo dans laquelle apparait un homme qui, sous prétexte de tromperie, infligeait des agressions physiques à une femme dénudée et ligotée, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant savoir que les faits ont nécessité l’ouverture d’une enquête préliminaire ayant permis d’identifier et d’interpeller le mis en cause dans la ville de Tanger et de localiser un appartement à la ville d’Assilah comme lieu où a été enregistrée ladite séquence vidéo.

Le prévenu, âgé de 28 ans, a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches se poursuivent afin de déterminer les réels tenants et les aboutissants de cette affaire, ajoute la même source.