Tanger: Interpellation de trois individus pour leur implication dans une affaire de possession et trafic de drogues et psychotropes (DGSN)

mercredi, 10 juin, 2020 à 0:04

Rabat- Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont procédé, mardi, en étroite coordination avec leurs homologues de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’interpellation de trois individus, dont deux multirécidivistes, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogues et de psychotropes.

L’interpellation des trois prévenus, âgés entre 27 et 32 ans, a eu lieu dans la zone rurale de “Sidi Kankouche”, aux environs de Tanger, indique dans un communiqué la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), notant que les perquisitions effectuées au domicile de l’un des mis en cause a permis la saisie de 1.880 comprimés psychotropes de type ecstasy, d’un véhicule utilitaire, d’une arme blanche et d’une bombe lacrymogène.

L’opération de pointage des suspects dans la base de données de la DGSN a révélé que deux des trois individus font l’objet de mandats de recherches nationaux, émis par les services de la police judiciaire de Casablanca, Rabat et Temara, pour leur implication dans des affaires de drogues.

Les mis en causes ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés et d’identifier tous les partenaires et complices éventuels dans cette activité criminelle, conclut le communiqué.