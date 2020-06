Tanger : Interpellation de trois individus soupçonnés de liens avec un réseau s’activant dans le trafic international de drogues et de psychotropes

vendredi, 19 juin, 2020 à 11:51

Rabat – Les éléments du service préfectorale de la police judiciaire de Tanger ont procédé, jeudi, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’interpellation de trois individus, dont deux chauffeurs de transport international, soupçonnés de liens avec un réseau s’activant dans le trafic international de drogues et de psychotropes.

Les services de la sûreté nationale opérant au port de Tanger-Med avaient interpellé, mercredi soir, un chauffeur de camion de transport international en flagrant délit de trafic de 5.400 comprimés de type “Rivotril” à destination du Maroc, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, notant que les recherches et investigations effectuées ont permis d’interpeller les trois mis en cause, dont le suspect principal dans cette affaire et deux chauffeurs, pour leur implication présumée dans cette affaire.

Les perquisitions menée au domicile du principal suspect au quartier Bni Makada à Tanger ont permis de saisir 1,83 kg de cocaïne, des armes blanches, cinq téléphones portables, une moto, une balance électronique et une somme de 45.500 dirhams soupçonnée de provenir de cette activité criminelle, selon la même source.

Les trois mis en cause ainsi que le chauffeur interpellé mercredi soir ont été placés en garde vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire qui s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints déployés par les services de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire pour lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.