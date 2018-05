Tanger: Lancement d’un projet d’appui à la promotion du civisme et à la prévention des comportements à risques en milieu scolaire

vendredi, 25 mai, 2018 à 16:22

Tanger – Le coup d’envoi du projet d’appui à la promotion de la tolérance, du civisme et de la citoyenneté et à la prévention des comportements à risques en milieu scolaire, fruit d’un partenariat unique signé en mars dernier, a été donné, vendredi à Tanger, au niveau de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.