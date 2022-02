Tanger à l’heure des 1ères Rencontres de la responsabilité sociétale de l’université marocaine

lundi, 14 février, 2022 à 16:35

Tanger – L’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) a organisé, lundi à la Faculté de médecine et de pharmacie de Tanger, les 1ères Rencontres de la responsabilité sociétale de l’université marocaine, sous le thème “Ensemble pour une vie universitaire inclusive et intégrée”, et ce en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui.