Tanger à l’heure du 1er Salon international de recyclage et de gestion des déchets “RWM expo”

mercredi, 22 juin, 2022 à 16:43

Tanger – Les travaux de la première édition du Salon international de recyclage et gestion des déchets “RWM expo” se sont ouverts, mercredi à Tanger, sous le thème “Transition vers une économie propre et compétitive”, en présence d’un parterre d’experts, d’universitaires, d’acteurs économiques et d’institutionnels marocains et étrangers.