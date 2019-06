Tanger-Med : Avortement d’une opération de trafic d’une grande quantité d’ecstasy à bord d’un camion de transport international en provenance de l’Europe

samedi, 1 juin, 2019 à 16:18

Rabat- Les éléments de la sûreté nationale opérant dans la zone du port Tanger-Med ont réussi, samedi, en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à mettre en échec une opération de trafic d’une grande quantité d’ecstasy dissimulée à bord d’un camion de transport international en provenance de l’Europe.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les opérations de fouilles à l’aide de chiens policiers renifleurs ont permis de saisir 568.000 comprimés d’ecstasy, soigneusement dissimulés à l’intérieur des pneus de secours d’un camion de transport international immatriculé au Maroc, en provenance du port d’Algésiras, en Espagne.

Les recherches et investigations préliminaires ont permis d’arrêter le chauffeur du camion et son assistant, âgés respectivement de 48 et 26 ans, souligne la DGSN, ajoutant que les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les ramifications et liens éventuels de cette affaire.

L’avortement de cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts inlassables et continus déployés par les services de sûreté pour lutter contre le phénomène des drogues, particulièrement les psychotropes et comprimés hallucinogènes, conclut le communiqué.