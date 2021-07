Tanger-Med: Interpellation d’un individu pour liens présumés avec un réseau de trafic international de drogues et de psychotropes (DGSN)

lundi, 19 juillet, 2021 à 13:17

Rabat – Les éléments de la Sûreté nationale et de la douane opérant au Port Tanger-Med ont interpellé, lundi, un individu de 54 ans, pour ses liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogues et de psychotropes.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que le mis en cause a été appréhendé à son arrivée à bord d’un bateau en provenance d’un port espagnol, précisant que les fouilles effectuées à l’intérieur de la cabine de son véhicule immatriculé en Espagne ont permis la saisie de 2 kilogrammes et 85 grammes de cocaïne, en plus d’une somme d’argent en euro qui pourrait provenir de cette activité criminelle.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les éventuelles ramifications locales et internationales de cet acte criminel, ajoute le communiqué.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus menés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, selon le communiqué.