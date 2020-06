Tanger-Med: Mise en échec d’une tentative de trafic de 2.295 comprimés psychotropes à bord d’un camion immatriculé au Maroc

jeudi, 18 juin, 2020 à 23:41

Rabat – Les éléments de la sûreté nationale opérant au port de Tanger-Med ont mis en échec, jeudi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une tentative de trafic de 2.295 comprimés psychotropes à bord d’un camion immatriculé au Maroc, conduit par un citoyen marocain de 43 ans.

Les opérations de fouille menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie des psychotropes, soigneusement dissimulés à l’intérieur du camion, qui était à bord d’un navire en provenance d’Espagne vers le Maroc, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer l’origine et la destination des drogues saisies, ainsi que l’identité des complices impliqués dans cette tentative de trafic de cette quantité de drogue vers le Maroc, ajoute la même source.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires intensives et continues que mènent les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic international des stupéfiants et des psychotropes, conclut le communiqué.